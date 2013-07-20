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Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:09
Аркада була від початку досить стрьомною інвестицією, тому це був ризик самих інвесторів. Тим, хто вклався останнім, не пощастило. Але саме таким є кінець всіх пірамід.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:03
А любая покупка - инвестиция? Шкаф- купе, который криво собрали или заказанная еда в ресторане, которой вы отравились, ну что ж неудачная инвестиция. На олх купили оргтехнику, перевели деньги на карту, а она не пришла не повезло. В правовом государстве, инвестиции для рядовых граждан должны быть защищёнными, а риски измеримыми. Я полагаю, опытные инвесторы с целью перепродать или сдавать жилье в Аркаду и не вкладывались, а несли деньги очень небогатые покупатели. Для себя. Для проживания. Вряд ли это можно назвать инвестицией. Хотя да, когда у соседа сдохла корова, можно и сплясать. Старинная национальная забава.
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