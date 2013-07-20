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"Достройка без доплат". Инвесторы
"Аркады" организовали...

"Достройка без доплат". Инвесторы "Аркады" организовали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:09

Аркада була від початку досить стрьомною інвестицією, тому це був ризик самих інвесторів. Тим, хто вклався останнім, не пощастило. Але саме таким є кінець всіх пірамід.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:03

  ALexxxS написав:Любая инвестиция имеет риск. Я не понимаю, почему кого-то должны волновать проблемы любителей риска??? Никогда не мог понять протестующих возле банков, которые нагребли валюты в долг, чтобы купить двушку в девятиэтажке без ремонта по цене трешки в новострое или реставрированном доме в Берлине (говорю о ценах средины 2008 года). Ну вас же никто не заставлял идти в банк за кредитом. И никто не заставлял брать в долг в валюте. И никто ж не заставлял вкладывать деньги в паевые сертификаты какого-то застройщика. Рискнули - провал- причем тут государство?? Давайте будем возмещать убытки имбицилам, проигравшимся в казино и игровых автоматах

А любая покупка - инвестиция? Шкаф- купе, который криво собрали или заказанная еда в ресторане, которой вы отравились, ну что ж неудачная инвестиция. На олх купили оргтехнику, перевели деньги на карту, а она не пришла не повезло. В правовом государстве, инвестиции для рядовых граждан должны быть защищёнными, а риски измеримыми. Я полагаю, опытные инвесторы с целью перепродать или сдавать жилье в Аркаду и не вкладывались, а несли деньги очень небогатые покупатели. Для себя. Для проживания. Вряд ли это можно назвать инвестицией. Хотя да, когда у соседа сдохла корова, можно и сплясать. Старинная национальная забава.
astatempo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:29

astatempo, а что они покупали?
Для случаев купли-продажи есть ЗоЗПП, например. Или суды

Я не защищаю государство, которое допускает хаос в земельных и строительных вопросах, а потом "прикорытные хитрые дельцы" выстраивают свои "мутные схемы с чёрным налом", - но и люди наверно должны проверять, кому и куда отдают свои деньги?

А с государства надо требовать наведения порядка в земельной и строительной сфере, спору нет
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 06:45

  astatempo написав:
  ALexxxS написав:Любая инвестиция имеет риск. Я не понимаю, почему кого-то должны волновать проблемы любителей риска??? Никогда не мог понять протестующих возле банков, которые нагребли валюты в долг, чтобы купить двушку в девятиэтажке без ремонта по цене трешки в новострое или реставрированном доме в Берлине (говорю о ценах средины 2008 года). Ну вас же никто не заставлял идти в банк за кредитом. И никто не заставлял брать в долг в валюте. И никто ж не заставлял вкладывать деньги в паевые сертификаты какого-то застройщика. Рискнули - провал- причем тут государство?? Давайте будем возмещать убытки имбицилам, проигравшимся в казино и игровых автоматах

А любая покупка - инвестиция? Шкаф- купе, который криво собрали или заказанная еда в ресторане, которой вы отравились, ну что ж неудачная инвестиция. На олх купили оргтехнику, перевели деньги на карту, а она не пришла не повезло. В правовом государстве, инвестиции для рядовых граждан должны быть защищёнными, а риски измеримыми. Я полагаю, опытные инвесторы с целью перепродать или сдавать жилье в Аркаду и не вкладывались, а несли деньги очень небогатые покупатели. Для себя. Для проживания. Вряд ли это можно назвать инвестицией. Хотя да, когда у соседа сдохла корова, можно и сплясать. Старинная национальная забава.

Мне плевать на смерть коровы соседа, но не плевать, когда сосед требует у меня денег на её лечение.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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