|
|
|
"Достройка без доплат". Инвесторы "Аркады" организовали...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:09
Аркада була від початку досить стрьомною інвестицією, тому це був ризик самих інвесторів. Тим, хто вклався останнім, не пощастило. Але саме таким є кінець всіх пірамід.
-
espanol
-
-
- Повідомлень: 49
- З нами з: 24.02.14
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:03
ALexxxS написав:
Любая инвестиция имеет риск. Я не понимаю, почему кого-то должны волновать проблемы любителей риска??? Никогда не мог понять протестующих возле банков, которые нагребли валюты в долг, чтобы купить двушку в девятиэтажке без ремонта по цене трешки в новострое или реставрированном доме в Берлине (говорю о ценах средины 2008 года). Ну вас же никто не заставлял идти в банк за кредитом. И никто не заставлял брать в долг в валюте. И никто ж не заставлял вкладывать деньги в паевые сертификаты какого-то застройщика. Рискнули - провал- причем тут государство?? Давайте будем возмещать убытки имбицилам, проигравшимся в казино и игровых автоматах
А любая покупка - инвестиция? Шкаф- купе, который криво собрали или заказанная еда в ресторане, которой вы отравились, ну что ж неудачная инвестиция. На олх купили оргтехнику, перевели деньги на карту, а она не пришла не повезло. В правовом государстве, инвестиции для рядовых граждан должны быть защищёнными, а риски измеримыми. Я полагаю, опытные инвесторы с целью перепродать или сдавать жилье в Аркаду и не вкладывались, а несли деньги очень небогатые покупатели. Для себя. Для проживания. Вряд ли это можно назвать инвестицией. Хотя да, когда у соседа сдохла корова, можно и сплясать. Старинная национальная забава.
-
astatempo
-
-
- Повідомлень: 257
- З нами з: 02.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:29
astatempo, а что они покупали?
Для случаев купли-продажи есть ЗоЗПП, например. Или суды
Я не защищаю государство, которое допускает хаос в земельных и строительных вопросах, а потом "прикорытные хитрые дельцы" выстраивают свои "мутные схемы с чёрным налом", - но и люди наверно должны проверять, кому и куда отдают свои деньги?
А с государства надо требовать наведения порядка в земельной и строительной сфере, спору нет
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12863
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7254 раз.
- Подякували: 3401 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Суб 17 жов, 2020 06:45
astatempo написав: ALexxxS написав:
Любая инвестиция имеет риск. Я не понимаю, почему кого-то должны волновать проблемы любителей риска??? Никогда не мог понять протестующих возле банков, которые нагребли валюты в долг, чтобы купить двушку в девятиэтажке без ремонта по цене трешки в новострое или реставрированном доме в Берлине (говорю о ценах средины 2008 года). Ну вас же никто не заставлял идти в банк за кредитом. И никто не заставлял брать в долг в валюте. И никто ж не заставлял вкладывать деньги в паевые сертификаты какого-то застройщика. Рискнули - провал- причем тут государство?? Давайте будем возмещать убытки имбицилам, проигравшимся в казино и игровых автоматах
А любая покупка - инвестиция? Шкаф- купе, который криво собрали или заказанная еда в ресторане, которой вы отравились, ну что ж неудачная инвестиция. На олх купили оргтехнику, перевели деньги на карту, а она не пришла не повезло. В правовом государстве, инвестиции для рядовых граждан должны быть защищёнными, а риски измеримыми. Я полагаю, опытные инвесторы с целью перепродать или сдавать жилье в Аркаду и не вкладывались, а несли деньги очень небогатые покупатели. Для себя. Для проживания. Вряд ли это можно назвать инвестицией. Хотя да, когда у соседа сдохла корова, можно и сплясать. Старинная национальная забава.
Мне плевать на смерть коровы соседа, но не плевать, когда сосед требует у меня денег на её лечение.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 1747
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 348 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|3525
|
Чет 16 жов, 2014 23:44
rt467
|
|2
|3276
|
Суб 20 лип, 2013 01:22
Ol_Alex
|
|3
|3699
|
Сер 25 кві, 2012 16:28
ya Leon
|