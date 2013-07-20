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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:09
Аркада була від початку досить стрьомною інвестицією, тому це був ризик самих інвесторів. Тим, хто вклався останнім, не пощастило. Але саме таким є кінець всіх пірамід.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:03
А любая покупка - инвестиция? Шкаф- купе, который криво собрали или заказанная еда в ресторане, которой вы отравились, ну что ж неудачная инвестиция. На олх купили оргтехнику, перевели деньги на карту, а она не пришла не повезло. В правовом государстве, инвестиции для рядовых граждан должны быть защищёнными, а риски измеримыми. Я полагаю, опытные инвесторы с целью перепродать или сдавать жилье в Аркаду и не вкладывались, а несли деньги очень небогатые покупатели. Для себя. Для проживания. Вряд ли это можно назвать инвестицией. Хотя да, когда у соседа сдохла корова, можно и сплясать. Старинная национальная забава.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:29
astatempo, а что они покупали?
Для случаев купли-продажи есть ЗоЗПП, например. Или суды
Я не защищаю государство, которое допускает хаос в земельных и строительных вопросах, а потом "прикорытные хитрые дельцы" выстраивают свои "мутные схемы с чёрным налом", - но и люди наверно должны проверять, кому и куда отдают свои деньги?
А с государства надо требовать наведения порядка в земельной и строительной сфере, спору нет
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: Суб 17 жов, 2020 06:45
Мне плевать на смерть коровы соседа, но не плевать, когда сосед требует у меня денег на её лечение.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Суб 17 жов, 2020 07:43
Додано: Суб 17 жов, 2020 09:52
astatempo
слушайте вот именно вам подобные и порождают этот хаос где чуть ли не каждый считает своей обязанностью уклонится от правил (другими словами нае**ть государство) а когда сам попадает в просак то ныть о том какое государство хе**вое.
Хотите шкаф купе то требуйте официальный договор с оплатой на расчетный счет и окончательной оплатой 50 и более процентов после монтажа всего, если есть претензии то вписываете их в акт приема и не платите остаток до момента полного исправления недостатков.
Не хотите на ОЛХ пролететь ну тогда требуйте у продавца оформить покупки через ОЛХ доставка, если продавец не согласен ну тогда не покупайте у него, как бы все просто.
По отравлениям в ресторане права наших граждан отлично защищены, было бы желание только получить заключение врача, привычку всегда требовать фискальный чек и с этим всем в защиту прав потребителей. Кто из предпринимателей хотя бы раз сталкивался с этой организацией прекрасно знает что если есть возможность этого избежать то лучше стремится к мировой с недоволным клиентом.
это все не теория а рекомендации из практики. Человеку извилины даны чтобы анализировать а не просто как животное бежать за инстинктом "хочу".
говоря о Аркаде и им подобным. Я вот не понимаю почему моя семья должна из своих налогов оплачивать им достройку домов, это их риск и государство максимум что должно сделать это дать им правовой механизм достроить за собственные средства, возможно упростить процедуры(прокурировать) по разрешительным документам и ТУ на присоединение к говодским сетям, ну это как бы максимум. Между ихней проблемой недостроя по частным инвестициям и моей проблемой не возврата долга третим лицом (по приватному долгу) ответственность государства одинакова - НИКАКОЙ, вернее есть обязанность завести дело о мошенничестве в МВС. Более того, уверен что большая часть людей которые там митингуют не пройдут проверку инвестиций относительно отчисленного ПДФО за последние 15 лет чтобы понимать за какие средства это все было куплено НО государство им конечно же должно.
Но даже елси все это откинуть я не понимаю чем это инвесторы Аркады лучше чем вот инвесторы вышек на троещине и им подобным за последние 20 лет? может тогда давайте всем с наших налогов достраивать в порядке очереди и аркада станет в многолетнюю "справедливую" очередь и всей страной будем горбатится чтобы оплатить достройку "частных" домов по всей стране? Можно под это налог сделать и защищенный бюджет (сейчас те кто не платит налоги крикнут что отличная идея) Ну или впихнем еще один обьект КиевМиськБуду чтобы еще тот рухнул с остальными? думаете инвесторы КМБ от этого в восторге понимая что ресурсы компании отвлекаются? может им тоже идти митинговать и дороги перекрывать? та давайте будем перекрывать дороги по всему что нам не нравится, у каждого ведь столько тараканов в голове, а общество Киева ну что ж, потерпит, им нужно работать, пробиратся через пробки которые создают митингари, наполнять бюджет Киева чтобы потом вот ребята пришли и сказали дяде "бабки гони, вы нам должны". Ну где-то так вот выглядит справедливость по Украински.
Вот по чему государство нарушает свои обязательства так это по тому что не разгоняет жестко этот беспредел с проезжей части с выписыванием штрафов, вот это факт. Никто не запрещает митинговать чтобы быть услышанным но должны быть разумные границы и уважение к социуму в котором проживаешь
Додано: Суб 17 жов, 2020 11:07
Re:
Как обычно: приватизация прибыли, и социализация убытков. Когда спекули подымали на квартирах Аркады по 100% прибыли - они молчали. А как что-то не срослось - то начинают взывать государство к справедливости. Кто мешал купить готовое жилье? Жадность?
Додано: Суб 17 жов, 2020 14:54
Я нейтрально отношусь к инвесторам Аркады и их митингам, НО!
"Достройка без доплат" это что и это как?! Ребята, если вы уже попали, то имейте хоть совесть требовать "Достройку с доплатой".
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