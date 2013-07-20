Додано: Суб 17 жов, 2020 09:52

astatempo

слушайте вот именно вам подобные и порождают этот хаос где чуть ли не каждый считает своей обязанностью уклонится от правил (другими словами нае**ть государство) а когда сам попадает в просак то ныть о том какое государство хе**вое.

Хотите шкаф купе то требуйте официальный договор с оплатой на расчетный счет и окончательной оплатой 50 и более процентов после монтажа всего, если есть претензии то вписываете их в акт приема и не платите остаток до момента полного исправления недостатков.



Не хотите на ОЛХ пролететь ну тогда требуйте у продавца оформить покупки через ОЛХ доставка, если продавец не согласен ну тогда не покупайте у него, как бы все просто.



По отравлениям в ресторане права наших граждан отлично защищены, было бы желание только получить заключение врача, привычку всегда требовать фискальный чек и с этим всем в защиту прав потребителей. Кто из предпринимателей хотя бы раз сталкивался с этой организацией прекрасно знает что если есть возможность этого избежать то лучше стремится к мировой с недоволным клиентом.



это все не теория а рекомендации из практики. Человеку извилины даны чтобы анализировать а не просто как животное бежать за инстинктом "хочу".



говоря о Аркаде и им подобным. Я вот не понимаю почему моя семья должна из своих налогов оплачивать им достройку домов, это их риск и государство максимум что должно сделать это дать им правовой механизм достроить за собственные средства, возможно упростить процедуры(прокурировать) по разрешительным документам и ТУ на присоединение к говодским сетям, ну это как бы максимум. Между ихней проблемой недостроя по частным инвестициям и моей проблемой не возврата долга третим лицом (по приватному долгу) ответственность государства одинакова - НИКАКОЙ, вернее есть обязанность завести дело о мошенничестве в МВС. Более того, уверен что большая часть людей которые там митингуют не пройдут проверку инвестиций относительно отчисленного ПДФО за последние 15 лет чтобы понимать за какие средства это все было куплено НО государство им конечно же должно.



Но даже елси все это откинуть я не понимаю чем это инвесторы Аркады лучше чем вот инвесторы вышек на троещине и им подобным за последние 20 лет? может тогда давайте всем с наших налогов достраивать в порядке очереди и аркада станет в многолетнюю "справедливую" очередь и всей страной будем горбатится чтобы оплатить достройку "частных" домов по всей стране? Можно под это налог сделать и защищенный бюджет (сейчас те кто не платит налоги крикнут что отличная идея) Ну или впихнем еще один обьект КиевМиськБуду чтобы еще тот рухнул с остальными? думаете инвесторы КМБ от этого в восторге понимая что ресурсы компании отвлекаются? может им тоже идти митинговать и дороги перекрывать? та давайте будем перекрывать дороги по всему что нам не нравится, у каждого ведь столько тараканов в голове, а общество Киева ну что ж, потерпит, им нужно работать, пробиратся через пробки которые создают митингари, наполнять бюджет Киева чтобы потом вот ребята пришли и сказали дяде "бабки гони, вы нам должны". Ну где-то так вот выглядит справедливость по Украински.



Вот по чему государство нарушает свои обязательства так это по тому что не разгоняет жестко этот беспредел с проезжей части с выписыванием штрафов, вот это факт. Никто не запрещает митинговать чтобы быть услышанным но должны быть разумные границы и уважение к социуму в котором проживаешь