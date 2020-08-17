RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
МВФ розглядає ФОП як спосіб
ухиляння від податків, -...

МВФ розглядає ФОП як спосіб ухиляння від податків, -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:33

  vitaliy_berdinskikh написав:
Це дуже вигідний інструмент, якого в багатьох країнах немає

Есть и в Европах, и в США. Ведь для капстран это нормально - вести свой индивидальный бизнес. И только у нас предпринимателей пытаются выставить как кулаков-злодеев.

Так они им поперед горла. Цены палят крупному бизнесу. Мелкие же не могут договориться о повышении цен на товар (сговор). А крупные могут, но мелочь мешает.
Зе-Чмо
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3143
З нами з: 15.02.11
Подякував: 35 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: adeges і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На що йде 1 гривня з податків, сплачених до бюджету... 1, 2
R2 » Вів 06 жов, 2020 19:48
10 419
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 жов, 2020 18:03
cstylerb
Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати... 1 ... 11, 12, 13
R2 » Вів 18 сер, 2020 11:23
121 3883
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 сер, 2020 14:38
_hunter
Трамп розглядає можливість заборони на роботу Alibaba у США
R2 » Пон 17 сер, 2020 14:07
1 548
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 сер, 2020 14:07
providnyk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.