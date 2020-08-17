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МВФ розглядає ФОП як спосіб ухиляння від податків, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 жов, 2020 20:33
vitaliy_berdinskikh написав:
Це дуже вигідний інструмент, якого в багатьох країнах немає
Есть и в Европах, и в США. Ведь для капстран это нормально - вести свой индивидальный бизнес. И только у нас предпринимателей пытаются выставить как кулаков-злодеев.
Так они им поперед горла. Цены палят крупному бизнесу. Мелкие же не могут договориться о повышении цен на товар (сговор). А крупные могут, но мелочь мешает.
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