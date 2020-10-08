У Раді вже підготували кілька відповідних законопроєктів.
Дивися повний текст Прожитковий мінімум хочуть розрахувати по-новому.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:02
Прожитковий мінімум хочуть розрахувати по-новому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прожитковий мінімум хочуть розрахувати по-новому.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:02
Нужно повысить минимальную зарплату до 1000$, чем мы хуже штатов, считает ученый Людмила Шарикова.
"Это приведет не только к росту занятости, но и позволит вывести часть зарплат из тени, вырастут поступления в бюджеты разных уровней."
Додано: Суб 17 жов, 2020 15:45
Причина повышения минималки проста - многие уголовные преступления (особенно финансового характера) по квалификации привязаны к минзарплате, дела о банкротстве - тоже. Очевиден ответ на вопрос "кому это выгодно" - однозначно не трудящимся. Если бы имел место реальный рост зарплаты, это бы сказалось на покупательной способности (в сторону ее увеличения, что было бы логично). Увы, этого нет - покупательная способность населения обратно пропорциональна "росту " минзарплаты. И снова наивный вопрос: кому же это выгодно?
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