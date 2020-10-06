Інтернет-магазин Rozetka запускає свою франшизу, яка буде поширюватися на точки видачі замовлень, зроблених на маркетплейсі.
Дивися повний текст Rozetka запускає франшизу: як це буде працювати.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:24
Rozetka запускає франшизу: як це буде працювати
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Дивися повний текст Rozetka запускає франшизу: як це буде працювати.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:24
15*35=525, а вложения 688 - так что явно за 15 месяцев невозможно окупить вложения...
Додано: Суб 17 жов, 2020 14:50
Давно пора пойти по пути Новой почты.
А то вроде как в Одессе магазины Розетки есть, но как-то уж все не на самых удачных местах расположены.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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