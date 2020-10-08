Українцям пояснили, як заощадити на опаленні

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Игорь Алексеевич , что такое индивидуальный тепловой пункт? что под ним подразумеваеться? У нас ОСББ, но хрущевка на 4 этажа, поставили счетчик на весь дом и вот как раз автоматический регулятор , то есть как раз вот эта электронника регулирует в зависимости от температуры воздуха на улице подачу тепла, и при том что прошлая зима была очень теплая, квартира пл.60 кв.м. приходили всеравно счета 2500грн/мес!
Raymond написав:Игорь Алексеевич , что такое индивидуальный тепловой пункт? что под ним подразумеваеться? У нас ОСББ, но хрущевка на 4 этажа, поставили счетчик на весь дом и вот как раз автоматический регулятор , то есть как раз вот эта электронника регулирует в зависимости от температуры воздуха на улице подачу тепла, и при том что прошлая зима была очень теплая, квартира пл.60 кв.м. приходили всеравно счета 2500грн/мес!
счётчик тепла в подвале - он регулирует ваш тариф и регулирует, что бы не было потерь в ваших трубах, а ИТП помогает вам через насосы регулировать именно подачу тепла по стоякам и в квартирах по заранее отрегулируемой темп. на улице и счётчик тепла в подвале сразу считает меньше, а в кв. вполне нормальная температура. посмотрите одно из видео. в ютубе их много есть. а вообще ваш председатель ОСББ должен знать про теплые кредиты и про ИТП, под которые дают льготный кредит для ОСББ https://www.youtube.com/watch?v=1PeL4r4QLEM
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Raymond написав: 4. Не дай Бог с приходом реальных морозов, лучше всего и очень економно всей Украиной сьехаться на Крещатик и Майдан, под Верховну сраду, админ презиз, и остальные топ гос учреждения с установкой буржуек, побольше дров , угля и там же поджигать и обогреваться и показать всему миру (хотя такое на ТВ вряд ли покажут) какие мы интелектуалы, будет чему научится.
один месяц про - 20 и счета за космос . мы должны молиться на теплые зимы . Посмотреть насколько будет добрый к нам Бог в эту зиму .
Raymond написав:Игорь Алексеевич , что такое индивидуальный тепловой пункт? что под ним подразумеваеться? У нас ОСББ, но хрущевка на 4 этажа, поставили счетчик на весь дом и вот как раз автоматический регулятор , то есть как раз вот эта электронника регулирует в зависимости от температуры воздуха на улице подачу тепла, и при том что прошлая зима была очень теплая, квартира пл.60 кв.м. приходили всеравно счета 2500грн/мес!
При таком раскладе нужно отрегулировать зубы председателю дома
выбирайте энергоэффективные обогреватели. Они будут греть эффективнее, а электроэнергии тратят значительно меньше;
- закон Ньютона о сохранении энергии учат в 9-10 классе энергия не "девается в никуда и не берется из ниоткуда " по этому ВСЕ электрические обогреватели абсолютно одинаково дают тепла - ровно столько сколько берут от розетки , если вы конечно направите воздушный обогреватель себе в лицо или на себя то конечно сразу почувствуется тепло , но за два часа любой обогреватель одинаковой мощности нагреет комнату ( повысит температуру) одинаково