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Ціни на газ будуть нижчими, ніж
у минулому опалювальному...

Ціни на газ будуть нижчими, ніж у минулому опалювальному...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 13:44

Ціни на газ будуть нижчими, ніж у минулому опалювальному...

Пропонуємо до обговорення:
Марченко підкреслив, що ціни на газ не будуть різко підвищуватися.

Дивися повний текст Ціни на газ будуть нижчими, ніж у минулому опалювальному сезоні - Мінфін.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 13:44

Они уже достигли 8гривен.те.парашенковский максимум.Нужно только правильно считать -газ и транспортировка(6.66+1.36).Конечному потребителю важна итоговая цифра,а не стоимость одного газа.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:01

Re: Ціни на газ будуть нижчими, ніж у минулому опалювальному

где Минфин, а где цена на газ??? - тем более рыночная

нет, чтобы каждый занимался своим делом, что там с выполнением бюджета?

а по цене на газ так - цена на окт сейчас на уровне прошлого года - они сравнялись, куда качнется дальше - точно сказать никто не может. Большие остатки газа в хранилищах наводили на мысль, что цена будет падать, а она за последние 3 мес выросла больше, чем в 2 раза. Будем надеяться, что не вырастет, но вряд ли будет намного ниже, чем в прошлом году.

это все для промпотребителей.

для населения рынка газа еще нет. про рынок тепла вообще молчу. а цена на отопление зависит не только от цены газа, но и кто как считает - там в с/ст газа меньше 50%.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:47

  sena_2008atp написав:Они уже достигли 8гривен.те.парашенковский максимум.Нужно только правильно считать -газ и транспортировка(6.66+1.36).Конечному потребителю важна итоговая цифра,а не стоимость одного газа.

ну не у всех 6.66 грн/м3. Нафтогаз продает в октябре по 4.70 населению.
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:21

Посмотрите цены на газ на бирже TTF,с лета цены в Европе выросли в 4 !! раза.Это вроде как индикатор цены,но у нас нет украинского рынка и биржи,не нач то ориентироваться!
borzol
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:56

  borzol написав:Посмотрите цены на газ на бирже TTF,с лета цены в Европе выросли в 4 !! раза.Это вроде как индикатор цены,но у нас нет украинского рынка и биржи,не нач то ориентироваться!


цена на украинский газ ориентируется на спотовые цены в Европе.а вот почему растет цена на газ в европе?..
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:45

Наш местный газсбыт сначала установил на октябрь цену 6,50, а потом уже в октябре скинул до 5,29
Покращэння жыття вжэ сьогодни
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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