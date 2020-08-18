У Windows 10 з'явився інструмент зміни частоти оновлення...
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Корпорація Microsoft випустила нову попередню збірку Windows 10 під номером 20236, яка вже стала доступна учасникам інсайдерської програми на каналі Dev (ранній доступ). У новій версії програмної платформи розробники поліпшили внутрішній пошук, а також надали можливість зміни частоти оновлення екрану через меню «Параметри».