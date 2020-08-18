RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Windows 10 з'явився інструмент
зміни частоти оновлення...

У Windows 10 з'явився інструмент зміни частоти оновлення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:31

У Windows 10 з'явився інструмент зміни частоти оновлення...

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Microsoft випустила нову попередню збірку Windows 10 під номером 20236, яка вже стала доступна учасникам інсайдерської програми на каналі Dev (ранній доступ). У новій версії програмної платформи розробники поліпшили внутрішній пошук, а також надали можливість зміни частоти оновлення екрану через меню «Параметри».

Дивися повний текст У Windows 10 з'явився інструмент зміни частоти оновлення екрану і покращений пошук.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90749
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:31

это
также предоставили возможность изменения частоты обновления экрана через меню «Параметры».
было в 7-ке 10+ лет назад , я удивлен что этого не было в 10-ке с самого начала , круто сначала убирать функции , а потом превозносить их как что то новое

http://i.piccy.info/i9/37c85fc89937ce15 ... 1/7_ka.jpg
Востаннє редагувалось yama в Суб 17 жов, 2020 14:35, всього редагувалось 1 раз.
yama
 
Повідомлень: 2830
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5474 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:35

Re: У Windows 10 з'явився інструмент зміни частоти оновлення

http://i.piccy.info/i9/37c85fc89937ce15 ... 1/7_ka.jpg
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
Повідомлень: 2830
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5474 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Windows 10 отримає оновлену екранну клавіатуру,...
R2 » Суб 05 вер, 2020 09:35
1 123
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 вер, 2020 09:35
Tamagoch
Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати... 1 ... 11, 12, 13
R2 » Вів 18 сер, 2020 11:23
121 3880
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 сер, 2020 14:38
_hunter
"Велике будівництво": Кабмін хоче внести зміни до...
R2 » Сер 19 сер, 2020 15:51
1 95
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 сер, 2020 15:52
a_kibets

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.