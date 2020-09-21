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Болгари мають намір випустити
найпотужніший суперкар у...

Болгари мають намір випустити найпотужніший суперкар у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 09:52

Болгари мають намір випустити найпотужніший суперкар у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ТСН.uа.

Дивися повний текст Болгари мають намір випустити найпотужніший суперкар у світі (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 09:53

я бы не спешил репостить эту сомнительную новость. есть прессрелиз с нереальными тех. решениями, нет прототипа продемонстрированного, есть предзаказ кота в мешке по полтора миллиона баксов. Чем это пахнет?
kolodka_eduard
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