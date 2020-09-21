Про це повідомляє ТСН.uа.
Дивися повний текст Болгари мають намір випустити найпотужніший суперкар у світі (фото).
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Додано: Нед 18 жов, 2020 09:52
Болгари мають намір випустити найпотужніший суперкар у...
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Дивися повний текст Болгари мають намір випустити найпотужніший суперкар у світі (фото).
Додано: Нед 18 жов, 2020 09:53
я бы не спешил репостить эту сомнительную новость. есть прессрелиз с нереальными тех. решениями, нет прототипа продемонстрированного, есть предзаказ кота в мешке по полтора миллиона баксов. Чем это пахнет?
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