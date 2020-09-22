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Український паспорт посідає
41-е місце в рейтингу паспортів

Український паспорт посідає 41-е місце в рейтингу паспортів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 18:27

Український паспорт посідає 41-е місце в рейтингу паспортів

Пропонуємо до обговорення:
Жителі багатьох демократичних країн, серед яких США і Великобританія, задумалися над отриманням другого громадянства і переїздом.

Дивися повний текст Український паспорт посідає 41-е місце в рейтингу паспортів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 18:27

С американским паспортом можно въехать в 75 стран, а с украинским в 149. Отборную дурь курят что «исследователи», что «журналисты».
Dear_Sir
 
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