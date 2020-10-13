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Ляшко розповів, що робити, коли за ковід-лікування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 жов, 2020 15:47
Пропонуємо до обговорення:
У разі, якщо у державній лікарні вимагають оплатити лікування від COVID-19, треба звертатися на гарячу лінію Національної служби здоров’я України.
Дивися повний текст Ляшко розповів, що робити, коли за ковід-лікування вимагають гроші
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Додано: Пон 19 жов, 2020 15:47
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