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Шевченко розповів, який держбанк
найближче до приватизації

Шевченко розповів, який держбанк найближче до приватизації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:51

Шевченко розповів, який держбанк найближче до приватизації

Пропонуємо до обговорення:
Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Укргазбанк є найближчим серед держбанків до часткової приватизації.

Дивися повний текст Шевченко розповів, який держбанк найближче до приватизації.
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Сделка в процессе примерно года четыре.
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