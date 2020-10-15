Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Укргазбанк є найближчим серед держбанків до часткової приватизації.
Дивися повний текст Шевченко розповів, який держбанк найближче до приватизації.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 17:51
Шевченко розповів, який держбанк найближче до приватизації
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Дивися повний текст Шевченко розповів, який держбанк найближче до приватизації.
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