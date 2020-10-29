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Як швидко обміняти водійське
посвідчення - поради МВС

Як швидко обміняти водійське посвідчення - поради МВС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 22:34

Як швидко обміняти водійське посвідчення - поради МВС

Пропонуємо до обговорення:
Треба зайти в Електронний кабінет водія.

Дивися повний текст Як швидко обміняти водійське посвідчення - поради МВС.
R2
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Що таке техпаспорт ???
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:43

Re: Як швидко обміняти водійське посвідчення - поради МВС

Або треба мати знайомих))
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