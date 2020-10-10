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Квартири на вторинному ринку Києва у вересні подорожчали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 жов, 2020 10:46
censerus написав:
пандемия смертельного коронавируса, Нью-Йорк опустел, люди покупают частные дома, а квартиры в Киеве чумном почему-то дорожают.
Аналитики тут не нужны, тут логике не поддаются события.
околокиевье тоже скупается,сам видел
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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