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Зеленський розповів, чи продовжить
Україна брати кредити...

Зеленський розповів, чи продовжить Україна брати кредити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:12

Зеленський розповів, чи продовжить Україна брати кредити...

Пропонуємо до обговорення:
Зеленський заявив, що Україна буде продовжувати співпрацю з МВФ, також кредити будуть брати у Світового банку і ЄБРР.

Дивися повний текст Зеленський розповів, чи продовжить Україна брати кредити у МВФ.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 23:17

Как можно быть довольным уровнем коррупции, если в США документально подтверждают газовые махинации Б у р и с м ы и действующего на тот момент президента и прокурора?
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