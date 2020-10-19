Зеленський заявив, що Україна буде продовжувати співпрацю з МВФ, також кредити будуть брати у Світового банку і ЄБРР.
Дивися повний текст Зеленський розповів, чи продовжить Україна брати кредити у МВФ.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 13:12
Зеленський розповів, чи продовжить Україна брати кредити...
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Дивися повний текст Зеленський розповів, чи продовжить Україна брати кредити у МВФ.
Додано: Вів 20 жов, 2020 23:17
Как можно быть довольным уровнем коррупции, если в США документально подтверждают газовые махинации Б у р и с м ы и действующего на тот момент президента и прокурора?
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