У тому, як працює схема, розбиралися журналісти.
Дивися повний текст Шахраї шлють українцям SMS про великі виграші - коментар юриста.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 13:30
Шахраї шлють українцям SMS про великі виграші - коментар...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шахраї шлють українцям SMS про великі виграші - коментар юриста.
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:30
А может нация начнет умнеть ? Ну как с такими кто ведется на такие смс можно скажем выбрать нормального президента ? Тут я конечно погорячился, выбирать будем из того что дают, но умнеть таки нужно ;)
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:50
Re: Шахраї шлють українцям SMS про великі виграші - коментар
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
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