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Шахраї шлють українцям SMS про
великі виграші - коментар...

Шахраї шлють українцям SMS про великі виграші - коментар...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:30

Шахраї шлють українцям SMS про великі виграші - коментар...

Пропонуємо до обговорення:
У тому, як працює схема, розбиралися журналісти.

Дивися повний текст Шахраї шлють українцям SMS про великі виграші - коментар юриста.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:30

А может нация начнет умнеть ? Ну как с такими кто ведется на такие смс можно скажем выбрать нормального президента ? Тут я конечно погорячился, выбирать будем из того что дают, но умнеть таки нужно ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:50

Re: Шахраї шлють українцям SMS про великі виграші - коментар

Зображення
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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