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Шахраї шлють українцям SMS про
великі виграші - коментар...

Шахраї шлють українцям SMS про великі виграші - коментар...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:30

Шахраї шлють українцям SMS про великі виграші - коментар...

Пропонуємо до обговорення:
У тому, як працює схема, розбиралися журналісти.

Дивися повний текст Шахраї шлють українцям SMS про великі виграші - коментар юриста.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:30

А может нация начнет умнеть ? Ну как с такими кто ведется на такие смс можно скажем выбрать нормального президента ? Тут я конечно погорячился, выбирать будем из того что дают, но умнеть таки нужно ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:50

Re: Шахраї шлють українцям SMS про великі виграші - коментар

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:43

Меня лично последнее время достают пуш уведомления от гугл-драйв с "заманчивыми" предложениями перейти по ссылке и забрать свой приз. Может я уже миллионер, но не подозреваю об этом т.к. игнорю? ))))
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:58

Ото схема! Еще году так в 94-95 приходили такие письма
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 16:18

Мне прислали с польской электронки реального сотрудника какого-то института о том, на ммой имейл письмо, что я один из тех, кому ВОЗ в нашей стране выплатит 1,5 млн.евро, в рамках борьбы с пандемией ковид-19)))
Отвечать не стал,но электронку прогуглил и пообещал сам себе связаться с руководством польского института!
fatish7772020
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 16:21

Без лоха и жизнь плоха.Если ещё находятся такие,которые верят в "шару",то пусть их и наказывают.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 16:35

  Gastarbaiter написав:Ото схема! Еще году так в 94-95 приходили такие письма

заказным письмом в самый что ни на есть настоящий, железный почтовый ящик? :mrgreen:
или по Fidonet-у?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 17:35

  sequence написав:
  Gastarbaiter написав:Ото схема! Еще году так в 94-95 приходили такие письма

заказным письмом в самый что ни на есть настоящий, железный почтовый ящик? :mrgreen:
или по Fidonet-у?

Обычным бумажным письмом в почтовый ящик. Родители подписались в какой-то книжный клуб или что-то такое (уже не помню). Ну и как-то пришло письмо: "поздравляем, вы выиграли автомобиль!". Для получения нужно что-то там заказать на определенную сумму. А где-то в углу мелким шрифтом приписка, что приз будет разыгран среди выполнивших условие.
Gastarbaiter
 
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