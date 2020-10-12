У тому, як працює схема, розбиралися журналісти.
Дивися повний текст Шахраї шлють українцям SMS про великі виграші - коментар юриста.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:30
Шахраї шлють українцям SMS про великі виграші - коментар...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шахраї шлють українцям SMS про великі виграші - коментар юриста.
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:30
А может нация начнет умнеть ? Ну как с такими кто ведется на такие смс можно скажем выбрать нормального президента ? Тут я конечно погорячился, выбирать будем из того что дают, но умнеть таки нужно ;)
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:50
Re: Шахраї шлють українцям SMS про великі виграші - коментар
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Додано: Вів 20 жов, 2020 14:43
Меня лично последнее время достают пуш уведомления от гугл-драйв с "заманчивыми" предложениями перейти по ссылке и забрать свой приз. Может я уже миллионер, но не подозреваю об этом т.к. игнорю? ))))
Додано: Вів 20 жов, 2020 16:18
Мне прислали с польской электронки реального сотрудника какого-то института о том, на ммой имейл письмо, что я один из тех, кому ВОЗ в нашей стране выплатит 1,5 млн.евро, в рамках борьбы с пандемией ковид-19)))
Отвечать не стал,но электронку прогуглил и пообещал сам себе связаться с руководством польского института!
Додано: Вів 20 жов, 2020 16:21
Без лоха и жизнь плоха.Если ещё находятся такие,которые верят в "шару",то пусть их и наказывают.
Додано: Вів 20 жов, 2020 16:35
Додано: Вів 20 жов, 2020 17:35
Обычным бумажным письмом в почтовый ящик. Родители подписались в какой-то книжный клуб или что-то такое (уже не помню). Ну и как-то пришло письмо: "поздравляем, вы выиграли автомобиль!". Для получения нужно что-то там заказать на определенную сумму. А где-то в углу мелким шрифтом приписка, что приз будет разыгран среди выполнивших условие.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|