В найближчі два роки не варто очікувати на появу української вакцини від коронавірусу.
Дивися повний текст У МОЗ розповіли, коли з'явиться українська вакцина проти COVID-19.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 11:31
У МОЗ розповіли, коли з'явиться українська вакцина проти...
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Дивися повний текст У МОЗ розповіли, коли з'явиться українська вакцина проти COVID-19.
Додано: Сер 21 жов, 2020 11:32
Пусть тренеруются. Мин более не будет как прежде, да и вирусы мутируют очень быстро. Не иметь своей мощной лаборатории, для такой большой страны - позор.
Додано: Сер 21 жов, 2020 14:50
Анестизиолог комментирует вопросы вакцинации... я уже ничему не удивляюсь - эти клоуны-эксперты как грибы после президентских выборов
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