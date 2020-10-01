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Верховний суд не застосував
"антиколомойський закон" до...

Верховний суд не застосував "антиколомойський закон" до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 11:47

Верховний суд не застосував "антиколомойський закон" до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в рішенні Верховного суду.

Дивися повний текст Верховний суд не застосував \"антиколомойський закон\" до справи Суркісів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 11:47

Аферисты и воры сидят в этом суде. Давно разогнать всех надо было.
anton_gms
 
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