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Ціна біткойна підібралася
до максимуму 2020 року

Ціна біткойна підібралася до максимуму 2020 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:21

Ціна біткойна підібралася до максимуму 2020 року

Пропонуємо до обговорення:
Курс біткойна (Bitcoin), який обвалився на початку вересня, різко злетів за останню добу: додав відразу 4%, і досяг 12 291 долара за монету.

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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:24

Re: Ціна біткойна підібралася до максимуму 2020 року

робот,Зёбра 14-15 ванговал
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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