|
|
|
У Мінсоцполітики роз'яснили, яку пенсію отримають українці
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 жов, 2020 21:28
Пропонуємо до обговорення:
Власними коштами ПФ може забезпечувати пенсію лише на 1850 грн.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики роз'яснили, яку пенсію отримають українці
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90808
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 21 жов, 2020 21:28
откуда 18,5%? Ведь ЕСВ=22%! Ну и подсчеты!
Что такое "торбохватство"? Это когда у нищих торбы отбирают...
-
Marica
-
-
- Повідомлень: 138
- З нами з: 06.08.16
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 жов, 2020 22:45
Marica написав:
откуда 18,5%? Ведь ЕСВ=22%! Ну и подсчеты!
Помимо ПФ есть ведь и другие фонды.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 1722
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 515 раз.
- Подякували: 297 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 жов, 2020 23:08
Gastarbaiter написав: Marica написав:
откуда 18,5%? Ведь ЕСВ=22%! Ну и подсчеты!
Помимо ПФ есть ведь и другие фонды.
Причём тут другие фонды если полная цитата одноначно указывает на плинтусный уровень пенсионного чиновника?
А внесок в ПФУ – 18,5% від зарплати.
Полная цитата прямой речи в новости:
«Цьогоріч середня зарплата, на підставі якої ми робимо розрахунки, становить 9200 грн, а в наступному буде 10 120 грн. А внесок в ПФУ – 18,5% від зарплати. І якщо взяти умовно, то від середньої зарплати в 10 тис. грн 18,5% складе 1850 грн. Тобто сьогодні кожен, хто офіційно працює, платить в середньому 1850 грн в Пенсійний фонд щомісяця. Тобто власними коштами ми можемо забезпечувати пенсію лише на 1850 грн», – зазначила Лазебная.
Міністр соціальної політики України Марина Лазебна
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1690
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 407 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|