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У Мінсоцполітики роз'яснили,
яку пенсію отримають українці

У Мінсоцполітики роз'яснили, яку пенсію отримають українці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:28

У Мінсоцполітики роз'яснили, яку пенсію отримають українці

Пропонуємо до обговорення:
Власними коштами ПФ може забезпечувати пенсію лише на 1850 грн.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики роз'яснили, яку пенсію отримають українці.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:28

откуда 18,5%? Ведь ЕСВ=22%! Ну и подсчеты!
Что такое "торбохватство"? Это когда у нищих торбы отбирают...
Marica
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:45

  Marica написав:откуда 18,5%? Ведь ЕСВ=22%! Ну и подсчеты!

Помимо ПФ есть ведь и другие фонды.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:08

  Gastarbaiter написав:
  Marica написав:откуда 18,5%? Ведь ЕСВ=22%! Ну и подсчеты!

Помимо ПФ есть ведь и другие фонды.

Причём тут другие фонды если полная цитата одноначно указывает на плинтусный уровень пенсионного чиновника?
А внесок в ПФУ – 18,5% від зарплати.


Полная цитата прямой речи в новости:
«Цьогоріч середня зарплата, на підставі якої ми робимо розрахунки, становить 9200 грн, а в наступному буде 10 120 грн. А внесок в ПФУ – 18,5% від зарплати. І якщо взяти умовно, то від середньої зарплати в 10 тис. грн 18,5% складе 1850 грн. Тобто сьогодні кожен, хто офіційно працює, платить в середньому 1850 грн в Пенсійний фонд щомісяця. Тобто власними коштами ми можемо забезпечувати пенсію лише на 1850 грн», – зазначила Лазебная.


Міністр соціальної політики України Марина Лазебна
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vitaliy_berdinskikh
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