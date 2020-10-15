Кабінет міністрів визначив пріоритети та основні напрями діяльності НАК «Нафтогаз України» та затвердив нову політику власності держкомпанії.
Дивися повний текст Уряд хоче зберегти «Нафтогаз» у державній власності.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 10:23
Уряд хоче зберегти «Нафтогаз» у державній власності
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Дивися повний текст Уряд хоче зберегти «Нафтогаз» у державній власності.
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