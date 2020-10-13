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Уряд змінив порядок
розрахунків за газ

Уряд змінив порядок розрахунків за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:37

Уряд змінив порядок розрахунків за газ

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. Постанова розділяє борги ТЕЦ перед "Нафтогазом" за спожитий газ для виробництва тепла та електроенергії.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:37

Опять кручу , верчу.... нае ... хочу.
Ratatui
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