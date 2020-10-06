Про це нагадали в МВС.
Дивися повний текст В МВС нагадали, як отримати міжнародне посвідчення водія під час карантину.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 22:15
В МВС нагадали, як отримати міжнародне посвідчення водія...
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Дивися повний текст В МВС нагадали, як отримати міжнародне посвідчення водія під час карантину.
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