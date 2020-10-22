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Українці стали частіше оформляти
депозити в гривні, - НБУ

Українці стали частіше оформляти депозити в гривні, - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:10

Українці стали частіше оформляти депозити в гривні, - НБУ

Пропонуємо до обговорення:
За 9 місяців 2020 року в Україні на 27% зріс приплив грошей за депозитами у гривнях.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:10

С такими ставками держать депозиты в банке? Лучше на карточке в гривне и получать % на остаток, там хоть вывести сразу можно.
tvd4
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 00:37

  tvd4 написав:С такими ставками держать депозиты в банке? Лучше на карточке в гривне и получать % на остаток, там хоть вывести сразу можно.

Так они сейчас карточные деньги считают депозитными :D
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 07:05

Re: Українці стали частіше оформляти депозити в гривні, - НБ

p_a_l написав:
  tvd4 написав:С такими ставками держать депозиты в банке? Лучше на карточке в гривне и получать % на остаток, там хоть вывести сразу можно.

Так они сейчас карточные деньги считают депозитными :D
И всегда считали
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 13:17

  p_a_l написав:
  tvd4 написав:С такими ставками держать депозиты в банке? Лучше на карточке в гривне и получать % на остаток, там хоть вывести сразу можно.

Так они сейчас карточные деньги считают депозитными :D

Это скорее всего:
1. Переоценка в валюте
2. Депозиты "місцевих органів самоврядування"
За Виталия Наливкина!
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