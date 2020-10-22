Зведення багатоквартирного будинку на присадибної території суперечить функціональному призначенню цієї ділянки, тому не є законним.
Дивися повний текст Чи можна будувати багатоповерхівку на присадибній ділянці.
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Додано: Суб 24 жов, 2020 14:24
Чи можна будувати багатоповерхівку на присадибній ділянці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи можна будувати багатоповерхівку на присадибній ділянці.
Додано: Чет 29 жов, 2020 22:40
так что получается двухэтажный дом нельзя строить? При чем тут этажность и многоквартиность?! Это разные вещи.
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