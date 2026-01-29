Последние дни в Богодухове оказались крайне тяжелыми – из-за усиления вражеских обстрелов ситуация в громаде значительно усложнилась, сообщает мэр Богодухова Владимир Белый.
«Враг снова коварно направил свои удары по АЗС, пытаясь полностью парализовать нашу логистику. По состоянию на сегодня, к сожалению, ни одна заправочная станция в громаде не работает. Мы уже общаемся с бизнесом и операторами рынка и надеемся на скорейшее возобновление их работы», — рассказал Белый.
По его словам, под удары также попал один из самых важных объектов критической инфраструктуры громады. Добавляет: удалось своевременно эвакуировать и сохранить коммунальную технику.
«К сожалению, сегодня во время повторного попадания по предприятию есть четверо раненых. Всем им сейчас предоставляется медицинская помощь. Имеем значительные попадания в жилищный сектор. С начала апреля уже повреждены и поступили заявления об обследовании 106 частных домовладений и 61 квартиры в 18 многоквартирных домах. Сейчас работники не могут добраться до зданий, которые находятся в самом эпицентре боевых действий, но мы ищем юридические и безопасные решения для этого”, — отметил мэр Богодухова.
Он также информирует, что из-за вражеских обстрелов повреждены мобильные башни и электросети громады. Энергетики уже работают над восстановлением света в домах жителей.
«О мобильной связи — мы находимся на постоянном контакте с операторами. Продолжаются ремонты, напоминаю о возможности воспользоваться функцией национального роуминга (изменить оператора вручную в настройках вашего телефона без изменения SIM-карты)», — пишет Белый.
Четыре случая применения дрона «Велес» по Харькову зафиксировали правоохранители. Это разновидность FPV, которая управляется с помощью радиосигнала, но в случае потери связи с оператором способна выбирать цели для ударов в автоматическом режиме. Первый такой дрон прилетел по гаражному кооперативу 16 июня, третий и четвертый случаи были 21-го числа — в Салтовском и Киевском районах. .......Четыре случая применения дрона «Велес» по Харькову зафиксировали правоохранители. Это разновидность FPV, которая управляется с помощью радиосигнала, но в случае потери связи с оператором способна выбирать цели для ударов в автоматическом режиме. Первый такой дрон прилетел по гаражному кооперативу 16 июня, третий и четвертый случаи были 21-го числа — в Салтовском и Киевском районах.
И именно в автоматическом режиме целью был выбран гаражный кооператив, продолжил руководитель облпрокуратуры.
«Дрон его выбрал, исходя из тех фотографий, тех карт, которые были записаны в его память. В дронах типа FPV есть микрочипы, на которые записываются карты местности, определенные фотографии, и дрон, переходя в автоматический режим, выбирает один из тех объектов, которые у него уже записаны в памяти», — пояснил Папуша.
«Поэтому в таких случаях довольно сложно прогнозировать, в какой именно части города может произойти поражение того или иного объекта, или какой объект враг выберет себе в качестве цели», — добавил он.
22 июня (Reuters) - Украина может пересмотреть свое предложение России о прекращении огня вдоль фактической линии фронта, если Совет Безопасности ООН не примет резолюцию, призывающую к полному и безоговорочному прекращению боевых действий, заявил в понедельник высокопоставленный украинский чиновник. Специальный представитель Украины в ООН Андрей Мельник выступил во время продолжительного заседания Совета Безопасности ООН, шестого по счету заседания, созванного для обсуждения войны за последние месяцы.
«Украина готова к прямым переговорам с Россией для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, но наше терпение не безгранично», — сказал он, отметив, что Украина неоднократно призывала Совет Безопасности принять резолюцию о полном и безоговорочном прекращении огня. «Если Совет Безопасности продолжит придерживаться выжидательной позиции, я не исключаю, что Украина может пересмотреть и скорректировать свое предложение. Прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является отличным компромиссом», — сказал он. Никаких дополнительных подробностей он не предоставил. Мельник настаивал на том, что Украина изменила динамику войны, которая сейчас идет уже пятый год, благодаря недавним ударам, добавив, что около 40% российских нефтеперерабатывающих заводов были повреждены.
Краткое содержание - Переговоры на высоком уровне завершились рано утром в понедельник. - Технические совещания продолжатся на этой неделе. - Цены на нефть возобновили падение после сообщений о прогрессе в переговорах. - США и Иран расходятся во мнениях относительно расходования размороженных средств. БЮРГЕНШТОК, Швейцария/БЕЙРУТ, 22 июня (Reuters) - Соединенные Штаты отменили санкции против Ирана на 60 дней, начиная с понедельника, после первых переговоров в рамках зарождающегося мирного соглашения, в то время как официальные лица сообщили о сохранении затишья в боевых действиях в Ливане в соответствии с соглашением, направленным на прекращение враждебных действий в регионе. Эти события произошли после выходных, которые, казалось, поставили под угрозу достигнутое неделю назад соглашение, включая угрозы президента США Дональда Трампа возобновить войну, если Иран нарушит судоходство через Ормузский пролив после того, как Тегеран объявил о закрытии этого стратегически важного водного пути. Танкерное движение через пролив начало возобновляться в понедельник, и цены на нефть снова начали падать . .............В рамках первого из нескольких шагов, предусмотренных соглашением о предоставлении экономической помощи Ирану, Министерство финансов США объявило об отмене санкций до 21 августа, что позволит Тегерану продавать нефть и сопутствующие товары и получать за них оплату.
Краткое содержание - Стармер подал в отставку и хочет упорядоченной передачи власти. - Похоже, назначение Бернхема состоится без конкурса. - Фарадж призывает к немедленным национальным выборам. - Новый премьер-министр станет седьмым с момента голосования по Brexit в 2016 году.
ЛАД написав:Если для вас принципиально, что не "с 50-х", а с 1948, то могу согласиться. Бытовой антисемитизм был и существует и сегодня. Но массового народного уже не было, как нет и сегодня. Иначе выбор Зеленского был бы невозможен.
Могу упомянуть ещё послевоенный Киевский погром сентября 1945г хотя по числу жертв он явно меньше чем аналогичный в Кельцах в Польше,поэтому его редко вспоминают. Конечно,украинцы как мобильная нация видят мир гораздо шире чем остальные народы бывшего СССР и мнение о тех или иных народах меняется,но бытовой антисемитизм сидит слишком глубоко и ждёт своего часа также,как как сейчас он разлетелся по всему миру после 07.10.23 благодаря левым политикам и катарским деньгам начиная с университетов и СМИ и заканчивая политиками строящими на нем свою карьеру. В Украине тоже есть блогеры с миллионными аудиториями транслирующими обвинения евреев в бедах Украины,например,некто Свитан. А Зеленского выбрали с моей точки зрения благодаря грамотной раскрутке через фильм и потому,что старая колода политикума уже стала настолько затасканной что и выбирать там было не из кого. Хотя и добрую половину из них обвиняли или в еврействе,или связи с клятыми жидомасонами
prodigy написав: у математіці є формули, їх можна вивчити, а патяки щось таке, чого в "святому письмі" немає -то можна камнем в лоба отримати
Не совсем так. Как мне говорил знакомый аспирант Стекловки занимавшийся высшей алгеброй математика это прежде всего логика,а формулы это ее выражение. В этом плане иудаизм отличается от срисованных с него христианства и ислама где сомнение в истинности учения несмываемый грех. В ешивах ешиботники все время о чем-то спорят и доказывают друг другу, видимо,трактуя какие-то положения Торы,а не заучивают наизусть псалмы или аяты. Проблема с ними в том,что они воспринимают окружающий мир через эти сказки 3000-летней давности и отметают любые изменения этого мира
Hotab написав: Небажані і природнє відторгнення росіянами всього не російського, тобто на їх думку другосортного. По вашим словам он навіть сквозить «їм всьо русскіє построілі». Саме «пітєрці» їхали цілину обробляти чи кирпичну кладку класти?
А почему только целину вспомнили? Индустриализация в Казахстане началась в ВМВ когда заводы перебрасывали с европейской части в Сибирь и Среднюю Азию. В Алма-Ате до развала СССР функционировал АЗТМ из переброшенного тогда бывшего Путиловского. Не знаю что там у меня сквозит,но прекрасно понимая причины ненависти к нынешней России и русским стараюсь смотреть объективно назад,тем более половину своей жизни прожил именно при клятом совке и в отличие от многих здесь присутствующих кроме разве что ЛАДа знаю его лучше тех кто о нем только слышал или тогда ходил под стол пешком
все одно не розумію до кінця вашу позицію. за ІЗраіль ви зрозуміло. але якась так радянська зневага до національних республік є. чим це викликано? саме радянським досвідом? бо гадаю ваших однодумців в Ізраілі вистачає, власне як й в Німеччині.
Раша зараз зайнялм чітку позицію, що вони з Іраном, й Ізраілю треба якось визначатися - на двох стільцях всидіти не вдасться...
Нет у меня никакого пренебрежительного отношения ни к одной из 15 республик бывшего СССР. Просто и прошлая,и нынешняя жизнь сильно отличается от той лубочной картинки которую сейчас рисуют и пытаются навязать социуму дорвавшиеся до власти в осколках развалившейся империи бывшие комсомольцы и детки пар номенклатуры. В отличие от пишущих здесь о Казахстане я там прожил полжизни,учился,работал,более того,имею половину родственников казахов от отца и могу долго рассказывать о том,что плохого и хорошего принесла Россия начиная с колонизации в 19 веке на эти земли,но формат этого форума для этого явно не пригоден