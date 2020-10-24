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В Україні введуть нові
податкові декларації та...

В Україні введуть нові податкові декларації та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 08:51

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Марта написав:а вот это что это - "со всей остальной собственности придется заплатить налог 10%;" ?
.... т.е. сарай, куры, картошка в погребе как доход с огородика...., телевизор и новые ботинки на зиму ...? это же собственность .


Это уровень журналистики.


Давайте разберемся, цитирую из проекта закона "інші активи", Теперь вопрос чем "остальная собственность" отличается от "інші активи" ? Заранее благодарен. Хотя если ботинки оказались хреновые, то таки пассив :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 09:02

Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...

  Igorten написав:Давайте разберемся, цитирую из проекта закона "інші активи", Теперь вопрос чем "остальная собственность" отличается от "інші активи" ?
Вопрос изначально не в этом и тут уже уровень читателей.

Закон об налоговой амнистии говорит что налог платится только с тех денег и того имущества приобретенного за ранее полученный деньги с которых не был уплачен. Если налог был уплачен то имущество или деньги просто декарируются без уплаты налога.

Никто не собирается требовать уплаты налога с денег которые откладывались не счету с 1991 года, никто не требует уплаты налога с дачи полученной ещё при Горбачеве.

И если деньги были переведены на счёт 25 октября 2020 года и с них был предварительно заплачен подоходный налог, а дача куплена 24 октября 2020 за деньги с которых был уплачен подоходный налог - никто не требует платить с них ещё какие-то налоги по закону о налоговой амнистии.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 09:16

vitaliy_berdinskikh А если деньги ниоткуда не переведены, а откладывались много лет и дом приобретен 24 октября 2020 года ? Заранее благодарен. Если сошлетесь на норму проекта закона то вообще песня. Я так понимаю вы его вычитывали и как бы понимаете о чем речь, я как то не осилил нюансы.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 09:19

Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...

  Igorten написав:А если деньги ниоткуда не переведены, а откладывались много лет и дом приобретен 24 октября 2020 года ?

Налог по закону о налоговой амнистрии платится только с тох денег с которых не был ранее уплачен подоходный налог и с того имущества которое было приобретено за деньги с которых не был уплачен подоходный налог.

Сразу же обращу внимание на то что с каких денег налог не было уплачен - решает сам человек при заполнении декларации.

  Igorten написав:Если сошлетесь на норму проекта закона то вообще песня

Нет окончательного проекта который поддержан и партией СН и президентом. Есть два прошлогодних которые возможно даже не были толком зарегистрированы в Верховной раде и ещё один сентябрьский проект от Гетьманцева. Но Гетьманцев сам в интервью говорил что ждёт комментариев от президента, тоесть пока нет оснований считать что это и есть финальный проект налоговой амнистии.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 09:25

А если без госслужащих,зачем это?
galex_184
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 09:29

  galex_184 написав:А если без госслужащих,зачем это?

Автор заявления о госслужащих говорил что на госслужащих не распространяется налоговая амнистия, тоесть они не могут заплатить 5% с денег с которых ранее не заплатили налог и обязаны заплатить полные 18%.

Ты против?
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:05

Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...

  vitaliy_berdinskikh написав:Сразу же обращу внимание на то что с каких денег налог не было уплачен - решает сам человек при заполнении декларации.
Человек решает, а налоговая проверяет ... И ясен пень, что никто считать что нажито за жизнь непосильным трудом не будет) Соглашусь с предыдущеми коментаторами, хотят срубить с пересичного, потому как с Бородатой бабушки, Рината и прочих срубывать не с руки.
mvi
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:17

Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...

  mvi написав:Соглашусь с предыдущеми коментаторами, хотят срубить с пересичного

Ну если перечисные будут открыв рот тупо верить во всё о чём пишут журнаглисты - то кто ж им виноват?
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:25

  vitaliy_berdinskikh написав:
  galex_184 написав:А если без госслужащих,зачем это?

Автор заявления о госслужащих говорил что на госслужащих не распространяется налоговая амнистия, тоесть они не могут заплатить 5% с денег с которых ранее не заплатили налог и обязаны заплатить полные 18%.

Ты против?

Я против. Это наворованные деньги.
Откуда могут взяться лишние деньги у госслужащегося? Наворовали или взятками.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:35

  vitaliy_berdinskikh написав:
  mvi написав:Соглашусь с предыдущеми коментаторами, хотят срубить с пересичного

Ну если перечисные будут открыв рот тупо верить во всё о чём пишут журнаглисты - то кто ж им виноват?

Правильно, поэтому нужно забить на эту хотелку зезедента, так же как и на все остальное, что он предлагает.))
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