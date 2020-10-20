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В Україні введуть нові
податкові декларації та...

В Україні введуть нові податкові декларації та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 00:17

Igorten, тебя огорчало что чиновники уже подают каждый год декларацию?

Радуйся, КС решил этот вопрос.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:37

  hxbbgaf написав:На Прямом опрос, 83% считают, что все граждане не должны декларировать свои доходы, потому что они - не гос. служащие.
Кто все? Все, кто накопил 3 тыщи баксов? Речь не о чинушах, а об обычных людях, которые априори не имеют доступа к взяткам и бюджетным деньгам, в прошлом году, вообще, говорилось, что чинуш этот закон не коснется, для них якобы будет какой-то отдельный. Если у тебя есть доступ к взяткам и бюджетным деньгам, то понятно, объясни, где взял, не украл ли и не набрался взяток, но если ты обычный грузчик или работал им 10 лет назад или 20 и что-то заработал, или твои родители пахали в 90-х на рынке, когда такие керманычи как сейчас разграбили страну и выгнали их на улицу с завода, и подарили тебе деньги и ты на них что-то купил, или купил доллар по 5 и сдал по 30, и т.д., то кому и как и на каком основании ты должен еще что-то башлять?

А если обычный грузчик, но налоги с зарплаты не платил? Разгрузил вагон, получил налом. Ну, или если в Польше на клубнике заработал?

Обдерут, как всегда, обычный народ.

Это как с налогом на депозиты. Хотели сделать на депозиты 1000 грн налог 0%, а на 1 000 000 грн бешеный налог. А по факту, на депозит 1000 грн налог бешеный, а для олигархов выпускают депозитные овгз с налогом 0%.

Так что, драть будут самых нищих
safonovstanislav
 
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