Міністр навколишнього середовища Франції заявив про введення нового податку на авто.
Дивися повний текст Франція запроваджує податок на вагу автомобіля.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 03:07
Франція запроваджує податок на вагу автомобіля
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Франція запроваджує податок на вагу автомобіля.
Додано: Пон 26 жов, 2020 03:08
Зеленые совсем с ума посходили, в той Франции даже пукнуть нельзя бесплатно.
Додано: Пон 26 жов, 2020 09:29
>>машини вагою понад 1800 кг будуть обкладатися податком за ставкою 10 євро за кожен додатковий кілограм.
слабенько!
Зеля поставить 100Євро !
+50грн !
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