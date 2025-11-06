RSS
Державний Sense Bank запроваджує нові можливості для...

Пропонуємо до обговорення:
Sense Bank розпочав співпрацю з ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» (ЕКА), відкривши нові можливості для українських експортерів завдяки страхуванню експортних кредитів. Така співпраця відкриває нові фінансові горизонти для українських експортерів, які прагнуть розвивати міжнародну торгівлю навіть в умовах повномасштабної війни.

Дивися повний текст
Державний Sense Bank запроваджує нові можливості для українських експортерів
А безлімітна видача 1,6 млн дол всім і кожному буде?
