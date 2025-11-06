|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:40
Пропонуємо до обговорення:
Sense Bank розпочав співпрацю з ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» (ЕКА), відкривши нові можливості для українських експортерів завдяки страхуванню експортних кредитів. Така співпраця відкриває нові фінансові горизонти для українських експортерів, які прагнуть розвивати міжнародну торгівлю навіть в умовах повномасштабної війни.
Дивися повний текст Державний Sense Bank запроваджує нові можливості для українських експортерів
R2
- Робот новин
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:41
А безлімітна видача 1,6 млн дол всім і кожному буде?
salvydas
