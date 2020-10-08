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Франція запроваджує
податок на вагу автомобіля

Франція запроваджує податок на вагу автомобіля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 03:07

Франція запроваджує податок на вагу автомобіля

Пропонуємо до обговорення:
Міністр навколишнього середовища Франції заявив про введення нового податку на авто.

Дивися повний текст Франція запроваджує податок на вагу автомобіля.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 03:08

Зеленые совсем с ума посходили, в той Франции даже пукнуть нельзя бесплатно.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 08:58

Зеля, надо срочно перенять опыт Франции!
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 09:29

>>машини вагою понад 1800 кг будуть обкладатися податком за ставкою 10 євро за кожен додатковий кілограм.


слабенько!

Зеля поставить 100Євро ! :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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