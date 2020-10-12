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Щотижня в Китаї з’являються
п’ять нових доларових...

Щотижня в Китаї з’являються п’ять нових доларових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:26

Щотижня в Китаї з’являються п’ять нових доларових...

Пропонуємо до обговорення:
За даними Reuters, число нових мільярдерів в Китаї зростає рекордними темпами, незважаючи на удари, завдані економіці через пандемію COVID-19.

Дивися повний текст Щотижня в Китаї з’являються п’ять нових доларових мільярдерів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:27

А пів року тому всі говорили, що короновірус покладе Китай на коліно ))
kturzai1992
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