1)
15%, с налогами 12.5к, 12.5%
А 1.2 ляма 12к грн .
2)
купил товара по 500грн продаю 720грн. 220*90 = 20к грн
еще 2 товара так же, всего 30к грн маржа с оборота 200к грн.
3)
на спекуляции форекс ботами 80% годовых, а если хозяин системы то от 300%
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:08
Сранение инвестиций в недвигу и бизнеса +депо овернайт и т.д
Сранение инвестиций в недвигу и бизнеса +депо овернайт, спекуляции и forex и т.д.
1)
15%, с налогами 12.5к, 12.5%
А 1.2 ляма 12к грн .
2)
купил товара по 500грн продаю 720грн. 220*90 = 20к грн
еще 2 товара так же, всего 30к грн маржа с оборота 200к грн.
3)
на спекуляции форекс ботами 80% годовых, а если хозяин системы то от 300%
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:16
Re: Сранение инвестиций в недвигу и бизнеса +депо овернайт и
где ?
не, ну может пару месяцев и покажет +80% годовых, а потом бот от дяди - сольет в ноль
а если хозяин системы - то нужно самому очень долго, нудно, с четкой системой, с граблями и бубном отлаживать нормальную систему торговли.
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:19
есть сложный процент, если вы берете 0.4% в день, то при перерасчете за 360 дней, это получится около 80%. Вы ставите стопы и закрываете сделки. Понятно, что может быть просадки, я меняю на 20%-80% годовых.
Возьмете укргаз депо овернайт, можно без плеча спекулить и еще есть OTP-smart от банка ОТП
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:24
Re: Сранение инвестиций в недвигу и бизнеса +депо овернайт и
гарна гра,як нема чого робити
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:27
это просто пример...
..а не то что надо на всю катлету и на 100 плечей зайти
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
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