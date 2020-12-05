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Сранение инвестиций в недвигу
и бизнеса +депо овернайт и т.д

Сранение инвестиций в недвигу и бизнеса +депо овернайт и т.д
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:08

Сранение инвестиций в недвигу и бизнеса +депо овернайт и т.д

Сранение инвестиций в недвигу и бизнеса +депо овернайт, спекуляции и forex и т.д.

1)
15%, с налогами 12.5к, 12.5%
А 1.2 ляма 12к грн .

Зображення

2)
купил товара по 500грн продаю 720грн. 220*90 = 20к грн
еще 2 товара так же, всего 30к грн маржа с оборота 200к грн.



3)
на спекуляции форекс ботами 80% годовых, а если хозяин системы то от 300%
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:16

Re: Сранение инвестиций в недвигу и бизнеса +депо овернайт и

  proftpd66 написав:на спекуляции форекс ботами 80% годовых, а если хозяин системы то от 300%


где ? :lol:
не, ну может пару месяцев и покажет +80% годовых, а потом бот от дяди - сольет в ноль :mrgreen:
а если хозяин системы - то нужно самому очень долго, нудно, с четкой системой, с граблями и бубном отлаживать нормальную систему торговли.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:19

  Alex2007 написав:
  proftpd66 написав:на спекуляции форекс ботами 80% годовых, а если хозяин системы то от 300%


где ? :lol:
не, ну может пару месяцев и покажет +80% годовых, а потом бот от дяди - сольет в ноль :mrgreen:
а если хозяин системы - то нужно самому очень долго, нудно, с граблями и бубном отлаживать нормальную систему торговли.



есть сложный процент, если вы берете 0.4% в день, то при перерасчете за 360 дней, это получится около 80%. Вы ставите стопы и закрываете сделки. Понятно, что может быть просадки, я меняю на 20%-80% годовых.

Возьмете укргаз депо овернайт, можно без плеча спекулить и еще есть OTP-smart от банка ОТП
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:24

Re: Сранение инвестиций в недвигу и бизнеса +депо овернайт и

гарна гра,як нема чого робити
Буровик
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:27

  Буровик написав:гарна гра,як нема чого робити


это просто пример...

..а не то что надо на всю катлету и на 100 плечей зайти
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 18:44

airmax78 написав:
Новый Лексус купленный в Украине - это та же недвижимость. Только гораздо быстрее
дешевеющая. Никуда из Украины ты его уже не вывезешь на
продажу.blockquote

Лексус можешь сдать так, же как, квартиру, 8-10км еды в такси убер BLACK -
350грн. Из Аэропорта Борисполь 800-1200 за одну поездку. А такси выходит
30% с учетом аммпортизации.

А квартира даст 3%-8% годовых, таксикоманы дадут 30% годовых.

12 минут - 240грн ( минус комиссия)

Зображення

Зображення
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 18:26

выплатил по депо 24к грн за 2 месяца.

в этом месяце с евро не спекулировал, можно было бы купить по 33.2 и продать по 33.4

30000*34.32-30000*32.33 = 59700грн
59к можно было бы заработать за 1-2 месяц (2 месяца)

что скажут упоротые бетонолюбители?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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