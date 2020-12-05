1)
15%, с налогами 12.5к, 12.5%
А 1.2 ляма 12к грн .
2)
купил товара по 500грн продаю 720грн. 220*90 = 20к грн
еще 2 товара так же, всего 30к грн маржа с оборота 200к грн.
3)
на спекуляции форекс ботами 80% годовых, а если хозяин системы то от 300%
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Додано: Пон 26 жов, 2020 14:08
Сранение инвестиций в недвигу и бизнеса +депо овернайт и т.д
Сранение инвестиций в недвигу и бизнеса +депо овернайт, спекуляции и forex и т.д.
1)
15%, с налогами 12.5к, 12.5%
А 1.2 ляма 12к грн .
2)
купил товара по 500грн продаю 720грн. 220*90 = 20к грн
еще 2 товара так же, всего 30к грн маржа с оборота 200к грн.
3)
на спекуляции форекс ботами 80% годовых, а если хозяин системы то от 300%
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:16
Re: Сранение инвестиций в недвигу и бизнеса +депо овернайт и
где ?
не, ну может пару месяцев и покажет +80% годовых, а потом бот от дяди - сольет в ноль
а если хозяин системы - то нужно самому очень долго, нудно, с четкой системой, с граблями и бубном отлаживать нормальную систему торговли.
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:19
есть сложный процент, если вы берете 0.4% в день, то при перерасчете за 360 дней, это получится около 80%. Вы ставите стопы и закрываете сделки. Понятно, что может быть просадки, я меняю на 20%-80% годовых.
Возьмете укргаз депо овернайт, можно без плеча спекулить и еще есть OTP-smart от банка ОТП
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:24
Re: Сранение инвестиций в недвигу и бизнеса +депо овернайт и
гарна гра,як нема чого робити
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:27
это просто пример...
..а не то что надо на всю катлету и на 100 плечей зайти
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Пон 26 жов, 2020 18:44
airmax78 написав:
Новый Лексус купленный в Украине - это та же недвижимость. Только гораздо быстрее
дешевеющая. Никуда из Украины ты его уже не вывезешь на
продажу.blockquote
Лексус можешь сдать так, же как, квартиру, 8-10км еды в такси убер BLACK -
350грн. Из Аэропорта Борисполь 800-1200 за одну поездку. А такси выходит
30% с учетом аммпортизации.
А квартира даст 3%-8% годовых, таксикоманы дадут 30% годовых.
12 минут - 240грн ( минус комиссия)
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Суб 05 гру, 2020 18:26
выплатил по депо 24к грн за 2 месяца.
в этом месяце с евро не спекулировал, можно было бы купить по 33.2 и продать по 33.4
30000*34.32-30000*32.33 = 59700грн
59к можно было бы заработать за 1-2 месяц (2 месяца)
что скажут упоротые бетонолюбители?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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