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Список країн, після відпустки
в яких потрібна самоізоляція

Список країн, після відпустки в яких потрібна самоізоляція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 18:01

Список країн, після відпустки в яких потрібна самоізоляція

Пропонуємо до обговорення:
Після поїздки в країну з великим поширенням коронавируса, ніж в Україні, всім прибувають доведеться здавати ПЛР-тест або проходити 14-денну самоізоляцію.

Дивися повний текст Список країн, після відпустки в яких потрібна самоізоляція.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 18:01

В “зеленой” зоне на сегодняшний день находятся...Танзания (0)...
В “красный” список добавилась ... США (239).... и от почему у нас копируют медицинскую систему США а не перенимают прекрасный опыт танзанийских медиков?))
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:59

  Джон написав:В “зеленой” зоне на сегодняшний день находятся...Танзания (0)...
В “красный” список добавилась ... США (239).... и от почему у нас копируют медицинскую систему США а не перенимают прекрасный опыт танзанийских медиков?))

Точно :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 06:11

Сто пудов.....
ttt2022
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:10

Re: Список країн, після відпустки в яких потрібна самоізоляц

А в Танзании тесты делают?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:45

  Investor_K написав:А в Танзании тесты делают?

Так о чём же и речь: нет тестов - нет и зараженных :mrgreen:
Grover
 
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