Україна планує закупити ескадрилью американських...

Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:37

Мечты, мечты,

Где ваша сладость?

Где ты, где ты,

Ночная радость?

Исчезнул он,

Веселый сон,

И одинокий

Во тьме глубокой

Я пробужден.