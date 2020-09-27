ПрАТ "Холдингова компанія" Київміськбуд "прийняло на баланс житловий комплекс" Чарівне місто ", повідомив президент компанії Ігор Кушнір.
Дивися повний текст \"Київміськбуд\" прийняв на баланс ЖК \"Чарівне місто\" корпорації \"Укрбуд\".
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Додано: Пон 26 жов, 2020 22:46
"Київміськбуд" прийняв на баланс ЖК "Чарівне місто"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Київміськбуд\" прийняв на баланс ЖК \"Чарівне місто\" корпорації \"Укрбуд\".
Додано: Вів 27 жов, 2020 10:11
Re:
Насколько для КГС реально вовремя достроить эту туеву кучу обьектов?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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