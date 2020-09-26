Відповідне рішення Господарського суду Миколаївської області ухвалив 16 жовтня.
Дивися повний текст Миколаївський суднобудівний завод оголосив про банкрутство.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 23:06
Миколаївський суднобудівний завод оголосив про банкрутство
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Дивися повний текст Миколаївський суднобудівний завод оголосив про банкрутство.
Додано: Вів 27 жов, 2020 15:18
ruslan42212 ..это как раз результат дерибана "бело-красно-голубых" в "ранжевых" жилетках...((
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