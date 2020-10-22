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Будинок на Сицилії можна купити за 1 євро (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 жов, 2020 14:27
Пропонуємо до обговорення:
Пандемія Covid-19 необоротно змінила світ, яким ми його знаємо, але, схоже, є деякі речі, на які все ще можна розраховувати.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 14:27
пошел гуглить ....
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Додано: Вів 27 жов, 2020 16:11
Купуєш за 1євро і потім все життя винен сицилійській мафії :)
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svyatoslav_hromyak
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Додано: Сер 28 жов, 2020 17:42
возьму десяток)
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