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IBOX Bank подав до суду проти
видання mind.ua: сума...

IBOX Bank подав до суду проти видання mind.ua: сума...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:08

IBOX Bank подав до суду проти видання mind.ua: сума...

Пропонуємо до обговорення:
У банку також озвучили деталі судового позову, в рамках якого планують відсудити у MIND UA 2 млн грн моральної шкоди.

Дивися повний текст IBOX Bank подав до суду проти видання mind.ua: сума позову склала 2 млн грн.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:08

Правильно делают, а то журнашлюхи порой такую ***** пишут абсолютно безнаказанно, что на голову не налазит. Потом и доверия нет к нормальным журналистам и СМИ в общем.
alex_dvornichenko
 
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