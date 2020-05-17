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Особливості плати за землю
під багатоквартирним будинком

Особливості плати за землю під багатоквартирним будинком
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 21:56

Особливості плати за землю під багатоквартирним будинком

Пропонуємо до обговорення:
Власники квартир у багатоквартирних жилих будинках не є платниками земельного податку.

Дивися повний текст Особливості плати за землю під багатоквартирним будинком.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 21:56

а какое количество многоквартирных домов имеет земельный участок в собственности? 0,01%...
Тракторист
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