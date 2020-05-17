Власники квартир у багатоквартирних жилих будинках не є платниками земельного податку.
Дивися повний текст Особливості плати за землю під багатоквартирним будинком.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 21:56
Особливості плати за землю під багатоквартирним будинком
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Особливості плати за землю під багатоквартирним будинком.
Додано: Вів 27 жов, 2020 21:56
а какое количество многоквартирных домов имеет земельный участок в собственности? 0,01%...
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