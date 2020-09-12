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Бензин і дизпаливо різко пішли
в ріст - думка експертів

Бензин і дизпаливо різко пішли в ріст - думка експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:12

Бензин і дизпаливо різко пішли в ріст - думка експертів

Пропонуємо до обговорення:
Чому так сталося - розбиралися експерти.

Дивися повний текст Бензин і дизпаливо різко пішли в ріст - думка експертів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:12

в наших реалиях резко это 3-5 грн...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 15:32

нефть вроде не дорожает, к чему бы это повышение...?
silver63
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:45

  silver63 написав:нефть вроде не дорожает, к чему бы это повышение...?


Она даже подешевела на 3 бакса за последние дни. Но кто же лохам скажет правду, что беня поиздержался на выборах и копилку надо пополнить.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 07:53

Правильно Влюдей і так зарплати мізерні Авони щей і бензин і дизельне паливо підняють і газ ну ащо вони ці бізнесмени дипутати олігархи грошей мають великими мішкамі їм на ціни Насрати може все дорощати а про простий народ ви подумали у*** інакше не скажу бо це вже перебір на все ціни піднімаєте бо вам так хочеться а простий народ як завжди має тирпіти ...
bogdan21099ctt
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:21

  bogdan21099ctt написав:Правильно Влюдей і так зарплати мізерні Авони щей і бензин і дизельне паливо підняють і газ ну ащо вони ці бізнесмени дипутати олігархи грошей мають великими мішкамі їм на ціни Насрати може все дорощати а про простий народ ви подумали у*** інакше не скажу бо це вже перебір на все ціни піднімаєте бо вам так хочеться а простий народ як завжди має тирпіти ...


Вуйко ты откуда свалился?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:16

Усі дивляться на беню? Більше ніж дивно. В цих цінах на бензин закладені такі "подушки" націнок, що наприклад, ОККО дає знижку по картці 3 грн/літр +0,50 грн за ОККО pay та ще +3 грн/літр може додаватися за поїздки з blablacar. Виходить загальна знижка 6,50 грн на одному літрі, і навіть така ціна їм вигідна. В Америці ціна бензину приблизно $0,65-$0,67 за літр або $2.50 за галон. Виходить американці сплачують за 1 літр близько 19 грн, а українці- 27 грн. От і рахуйте різницю. "Дякую" усім хто обрав для нас зелену плісняву та дилетантів, нажаль за усе в житті треба платити. Шкода що заплатять чесні та порядні і зовсім не маю співчуття до дебілів та біомаси, як правильно назвав виборців свого сина тато преЗедента.
Sonya
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:43

  Sonya написав:Усі дивляться на беню? Більше ніж дивно. В цих цінах на бензин закладені такі "подушки" націнок, що наприклад, ОККО дає знижку по картці 3 грн/літр +0,50 грн за ОККО pay та ще +3 грн/літр може додаватися за поїздки з blablacar. Виходить загальна знижка 6,50 грн на одному літрі, і навіть така ціна їм вигідна. В Америці ціна бензину приблизно $0,65-$0,67 за літр або $2.50 за галон. Виходить американці сплачують за 1 літр близько 19 грн, а українці- 27 грн. От і рахуйте різницю. "Дякую" усім хто обрав для нас зелену плісняву та дилетантів, нажаль за усе в житті треба платити. Шкода що заплатять чесні та порядні і зовсім не маю співчуття до дебілів та біомаси, як правильно назвав виборців свого сина тато преЗедента.


Акцызы и прочие налоги приняты лет пяток назад и зелёный тут не при делах. А в штатах цена на топливо очень сильно скачет. Если в какой-то убитой Монтане будет2,50 то в Калифорнии все 4,50. И кстати при шоколадном дерьме платили по 33 за дизель и 35 за бензу и все живые были.
Ratatui
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