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Bentley стане «дочкою» Audi

Bentley стане «дочкою» Audi
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 13:37

Bentley стане «дочкою» Audi

Пропонуємо до обговорення:
У концерні Volkswagen AG триває масштабна реорганізація.

Дивися повний текст Bentley стане «дочкою» Audi.
R2
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напевно трохи позвільняють з бентлі...
5kopiyok
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