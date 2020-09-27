КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність...

Вы несете откровенную чушь и пургу. Незаконное - это то что получено незаконным путём, например украдено или получено путем злоупотребления служебными полномочиями госслужащего.
От неуплаты налога законный доход не перестает быть законным. Как и наоборот - незаконный доход не становится законным от уплаты налога.
Вы путаете неуплату налогов и коррупцию. Это совершенно разные вещи.
Коррупция - это по сути грабёж, только совершенный госслужащим с использованием государственных полномочий в качестве инструмента для угроз, шантажа, принуждения или вымогательства.
Общество наделяет госслужащих полномочиями не для того чтобы они использовали эти полномочия для грабежа, вымогательства или воровства. А для того, чтобы госслужащий выполнял общественно-полезную работу. Госслужащий - это не бизнес, а служба обществу и с приватным бизнесом эта служба не совместима.