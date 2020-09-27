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КСУ визнав неконституційною
кримінальну відповідальність...

КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 05:37

  lapay написав:Незаконне - це те, за яке не сплачено податки. Майже в усьму світі:


Вы несете откровенную чушь и пургу. Незаконное - это то что получено незаконным путём, например украдено или получено путем злоупотребления служебными полномочиями госслужащего.

От неуплаты налога законный доход не перестает быть законным. Как и наоборот - незаконный доход не становится законным от уплаты налога. :)

Вы путаете неуплату налогов и коррупцию. Это совершенно разные вещи.

Коррупция - это по сути грабёж, только совершенный госслужащим с использованием государственных полномочий в качестве инструмента для угроз, шантажа, принуждения или вымогательства.

Общество наделяет госслужащих полномочиями не для того чтобы они использовали эти полномочия для грабежа, вымогательства или воровства. А для того, чтобы госслужащий выполнял общественно-полезную работу.

Публикация декларации госслужащего необходима для того, чтобы общество могло контролировать госслужащего. Чтобы общество могло убедиться, что госслужащий или его родственники не получают незаконных доходов и не имеют незаконно полученного имущества (за счет воровства, ограбления населения или госбюджета, откатов и т.п.). А вовсе не для задач налогообложения.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 07:13

Вот не пойму почему Зеленский под тюрьму подписывается, его же подставят и посадят?
Вот глупый...

Байден очевидно будет петю и его кдло продвигать, а Зе превышая полномочия, просто стягивает удавку на своей шее
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 07:45

  hno3 написав:Вот не пойму почему Зеленский под тюрьму подписывается, его же подставят и посадят?
Вот глупый...

Байден очевидно будет петю и его кдло продвигать, а Зе превышая полномочия, просто стягивает удавку на своей шее

Да-да, 150 лет тюрьмы как ляпнул при*** Слиденко :D
То что наговорили эти судьи за эти дни только доказывает, что эту шоблу надо розганять, я бы сажал.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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